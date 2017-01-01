«Любимому артисту. Лично в руки…»

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Пермская филармония дарит своим слушателям уникальный шанс отправить поздравительную открытку выдающимся музыкантам.

Хотите лично поздравить с Новым годом и Рождеством Валерия Абисаловича Гергиева, Юрия Абрамовича Башмета, Владимира Теодоровича Спивакова, Дениса Леонидовича Мацуева, Александра Витальевича Сладковского, Владимира Михайловича Юровского или других прославленных музыкантов России и их коллективы?

Вам поможет Пермская краевая филармония! Только у нас в рамках IV Международного Рождественского фестиваля впервые будет работать Новогодняя музыкальная почта.

Давайте вместе отвлечемся от гаджетов, электронной почты и прочих современных средств связи и поздравим своих любимых исполнителей старым добрым способом — новогодней открыткой из нашего детства!

Для этого необходимо получить открытку на любом из концертов Рождественского фестиваля с 23 декабря по 14 января, написать поздравление и опустить послание в специальный почтовый ящик. А сотрудники филармонии, как настоящие Деды Морозы и Снегурочки, доставят ваши приветы по нужному адресу.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии



