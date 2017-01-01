В АО «ПЗСП» избрали нового генерального директора

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Фото: Алексей Гущин

Вчера, 21 декабря, состоялось очередное общее собрание акционеров АО «ПЗСП». Решением собрания генеральным директором АО «ПЗСП» был избран Алексей Дёмкин.

Новый руководитель приступит к исполнению обязанностей с 9 января 2018 года.

Действующий генеральный директор АО «ПЗСП» Николай Дёмкин возглавит наблюдательный совет компании.





Справка:

Алексей Николаевич Дёмкин родился 20 февраля 1973 года в Перми. Образование высшее, в 1996 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Авиадвигатели и энергетические установки». В 1995 году начал работать на ОАО «Пермский завод силикатных панелей». С 2005 года — директор ООО «Торговый дом ПЗСП», директор по продажам АО «ПЗСП».

С 2009 года является депутатом Пермской городской думы по одномандатному избирательному округу №1. Председатель комитета Пермской городской думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.

Член ВПП «Единая Россия». Является членом политсовета регионального отделения ВПП «Единая Россия» Пермского края.

Женат, воспитывает троих детей.





По сообщению пресс-службы АО «ПЗСП»