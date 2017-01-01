Новое назначение в пермском «МегаФоне»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Анна Адамова, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке пермского отделения компании «МегаФон»

«МегаФон» сообщает о кадровых назначениях. На должность руководителя по развитию бизнеса на массовом рынке Пермского отделения оператора назначена Анна Адамова. Главная задача нового управленца в регионе — развитие цифровых абонентов за счет уникальных продуктов и лучшего сервиса.

За 12 лет в «МегаФоне» Анна прошла путь от консультанта центра обслуживания клиентов до топ-менеджера компании в регионе. В 2007 году Анна принимала участие в создании фирменной розницы в Пермском крае, затем возглавила это направление. Под ее руководством было открыто более 50 салонов, которые ежемесячно посещают 300 тыс. человек, а абоненты «МегаФона» в Прикамье не раз становились одними из самых счастливых в стране. Так, по оценке качества обслуживания, пермские консультанты уже второй месяц подряд остаются лидерами на Урале.

«МегаФон постоянно улучшает качество сети и повышает скорость мобильного интернета. При этом мы хотим, чтобы абоненты также были довольны разнообразием услуг и уровнем обслуживания в салонах. Для меня большая ответственность возглавить развитие бизнеса на массовом рынке региона. Главная задача — чтобы пермяки, однажды выбрав зеленую SIM-карту, пользовались услугами на протяжении многих лет, открывая новые возможности мобильных устройств», — прокомментировала свое назначение Анна Адамова.

Биографическая справка

Анна Адамова родилась в 1982 году в Перми. В 2005 году окончила факультет «Психология» Пермского государственного педагогического университета по специальности «Психолог». В телекоммуникационной отрасли Анна трудится тринадцатый год: в 2005 году занимала должность консультанта центра обслуживания клиентов. В 2007 была назначена ведущим специалистом отдела по работе с дилерами пермского отделения «МегаФон», с 2013 по 2017 год руководила работой фирменной розницы в регионе. В декабре 2017 года Анна Адамова возглавила направление по развитию бизнеса на массовом рынке.

Реклама