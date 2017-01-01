Аналитики назвали Пермь «богатой и независимой» столицей

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Фото: Константин Долгановский

Консалтинговое бюро (КБ) «Стрелка» проанализировало доходы и расходы региональных столиц России, сообщает РБК.

В ходе работы специалисты составили рейтинг самых «богатых» и «бедных» столиц российских регионов. Причем всех их исследователи разделили на четыре группы — «бедные и зависимые», «бедные и независимые», «богатые и зависимые», а также «богатые и независимые». «Богатство — это уровень доходов на душу населения. Независимость определяют доля безвозмездных поступлений в бюджете, динамика этих поступлений и сбалансированность собственных доходов», — пояснили РБК в «Стрелке», подчеркнув также, что «богатые города», по данным исследователей, «могут не просто решать оперативные проблемы, но и ставить стратегические задачи, а также имеют «подушку безопасности» на случай кризисов».

Согласно исследованию КБ «Стрелка», самыми богатыми оказались дальневосточные столицы (Благовещенск, Хабаровск и Южно-Сахалинск), где за счет безвозмездных поступлений обеспечивается более 50% расходов. Также к категории «богатых и самодостаточных» столиц регионов консалтинговое бюро отнесло Пермь, Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пензу, Тулу, Уфу, Ярославль, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск и Тюмень.