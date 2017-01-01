Глава Пермского края вступил в «Единую Россию» Помимо Максима Решетникова партбилеты получили губернаторы еще трёх регионов

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Фото: ER.RU

Вчера, 21 декабря, президиум Генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о приёме в партию губернатора Прикамья Максима Решетникова, главы Калининградской области Антона Алиханова, губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как сообщается на сайте партии, и.о секретаря Генсовета Андрей Турчак выразил уверенность, что в лице новых членов партия приобретает надежных товарищей-однопартийцев.

Максим Решетников, в свою очередь, поблагодарил «Единую Россию» за поддержку на выборах и пообещал оправдать оказанное ему доверие.