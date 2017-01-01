Интернет в деревни Пермского края поставят альтернативные операторы связи

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Руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю Юрий Щебетков встретился с главами администраций Нытвенского и Ильинского районов, жителями и главами сельских поселений, операторами связи по вопросу качества подключения к высокоскоростному интернету малых населенных пунктов.

В рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» ПАО «Ростелеком» должен подключить в крае до 2020 года 305 населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек. По данным Управления, на конец этого года подключена 91 точка доступа к высокоскоростному интернету с использованием технологии Wi-Fi. Радиоэлектронные средства устанавливаются на вновь установленных опорах на высоте 10 м.

В то же время в 2017 году началось подключение к высокоскоростному интернету жителей частных домовладений, школ, фельдшерско-акушерских пунктов в малых населенных пунктах, альтернативными операторами связи Пермского края. Так, в 2017 году подключено 30 малых населенных пунктов, более 500 жителей частных домов и социальных объектов. При этом подключение идет не только в поселениях с населением от 250 до 500 человек, но и в других поселениях, которые не попадают под действие федеральной программы, где население меньше или больше указанного.

«В настоящее время у жителей малых поселений практически отсутствует возможность выхода в сеть «Интернет». Там, где доступ в сеть «Интернет» всё-таки имеется, то осуществляется он на очень низких скоростях — 128 кбит/с., что не позволяет использовать всех возможностей глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Операторы связи осуществляют доступ к сети «Интернет» по оптико-волоконной линии связи, а также с использованием радио-канала и гарантируют жителям скорость доступа от 5 до 20 мбит/с. Работа в сети «Интернет» может быть на высоких скоростях без зависаний и отключений 24 часа в сутки», — сообщили «Новому Компаньону» в краевом Управлении Роскомнадзора.

В Управлении также отметили, что наличие нескольких операторов связи способствует демонополизации рынка оказания услуг связи. Это, в свою очередь, приводит к повышению качества и снижению для жителей стоимости услуг связи.

При этом при подключении деревень к интернету иногда операторы связи сталкиваются с проблемами.

«Работа по подключению малых населенных пунктов ведется уже три года, и иногда бывает очень проблематично решить вопрос с землей и электричеством. Администрации районов оказывают содействие операторам связи в решении указанных проблем,в части оформления и выдачи операторам связи разрешений на землю, подключения электричества, использования водонапорных вышек или антенных мачт, если они присутствуют. А от этого выигрывает конкретный житель конкретного населенного пункта. Кроме того, разъясняем, что услуги предоставляемые малыми операторами связи, также надежны, как и услуги крупных операторов связи», — отметили в краевом Управлении Роскомнадзора.

Отметим, ранее подобные встречи с главами администраций районов и операторамисвязи прошли в Добрянском, Суксунском, Кишертском районах, с. Березовка, г. Березники Пермского края.