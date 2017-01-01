Перед новогодними праздниками в Перми усилят меры безопасности

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 21 декабря, члены краевой антитеррористической комиссии обсудили меры по обеспечению безопасности, правопорядка и реагирования на угрозу совершения террористического акта во время новогодних праздников и рождественских каникул.

По словам начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления краевого ГУ МВД Андрея Падучева, на территории Пермского края запланировано проведение более 2,5 тыс. новогодних и рождественских мероприятий. Треть из них посетит более тысячи человек. Наиболее массовые мероприятия пройдут в Перми, Краснокамске, Березниках, Кудымкаре, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Чайковском и Чусовом. Также 6 и 7 января в 140 храмах, часовнях и монастырях края запланированы рождественские службы.

Андрей Падучев сообщил, что с 31 декабря по 9 января полиция будет работать в усиленном режиме. Все места проведения мероприятий для обнаружения взрывных устройств будут обследованы кинологами с собаками, а также с помощью технических средств. Кроме того, пройдут рейды по выявлению продажи контрафактной пищевой и алкогольной продукции.

Заместитель министра культуры Александр Протасевич добавил, что во время новогодних праздников и рождественских каникул будут дежурить сотрудники минкульта. «У нас есть контакты организаторов всех мероприятий, будем взаимодействовать со всеми правоохранительными органами», — заявил чиновник.

«По террористическим актам у нас есть все алгоритмы, как вести себя в нестандартных ситуациях. Эта информация доведена как до наших краевых подведомственных учреждений, так и до коллег в муниципальных образованиях. В частности, будут усилены меры безопасности в Художественной галерее и Музее современного искусства, где на идеологическом фронте могут быть какие-то вопросы. Мы надеемся, что новогодние праздники пройдут без происшествий», — добавил Александр Протасевич.

Глава Управления МЧС по Пермскому краю Олег Попов отметил, что в новогодние праздники всегда увеличивается количество пожаров, ДТП, происшествий на водных объектах. Сотрудники ведомства уже проверили 305 мест проведения массовых мероприятий и провели там инструктаж с персоналом. По словам Олега Попова, все выявленные недостатки были устранены.