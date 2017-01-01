В Пермском крае проходят съёмки фильма о знаменитом диссиденте Натан Щаранский побывал в местах своего заключения

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Как стало известно «Новому компаньону», в Пермском крае проходят съёмки полнометражного документального фильма, посвящённого жизни знаменитого советского диссидента Натана Щаранского. Для работы в Пермь прибыли сам Щаранский и режиссёр фильма Аркадий Коган, один из ведущих российских современных документалистов, лауреат премий «Лавр» и «Золотой орёл». Помощь в организации съёмок оказывает пермский режиссёр-документалист Сергей Качкин.

В 1970-е годы Натан Щаранский был одним из лидеров правозащитного движения в СССР. В 1977 он арестован и осуждён по статье об антисоветской агитации. Приговор был суровый — 13 лет лишения свободы, из них четыре — в тюрьме, последующие — в лагерях строгого режима. Лагерный срок Щаранский отбывал в колонии «Пермь-35», единственной из колоний «Пермского треугольника», которая до сих пор действует, правда, как исправительно-трудовое учреждение для уголовных преступников.

В 1986 году после многочисленных протестов по всему миру Щаранский был выпущен из колонии и выдворен из СССР. В настоящее время диссидент проживает в Израиле, где стал известным политиком, публицистом и писателем.

Съёмки фильма проходят в лагере-музее «Пермь-36» и в действующей колонии «Пермь-35», где Щаранский отбывал наказание. Знаменитый общественный деятель провёл беседу с основателем музея «Пермь-36», известным пермским историком Виктором Шмыровым, который проконсультировал Щаранского перед поездкой в бывший лагерь и в действующую зону «Пермь-35».