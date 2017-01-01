Павел Миков и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве

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Фото: Константин Долгановский

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков и заместитель управляющего пермским отделением Сбербанка Александр Чижиков подписали соглашение о взаимодействии.

Как отметил краевой уполномоченный, Сбербанк является главным партнером государства по части взаимодействия с категориями граждан, которые получают те или иные субсидии и льготы, поэтому соглашение — повод обратиться к тем сложностям, которые возникают в процессе этих отношений.

Также омбудсмен Павел Миков выделил социальную направленность деятельности Сбербанка: «Благотворительный забег «Зеленый марафон» — отличный пример социальной работы, вовлечения всех в общее важное дело. Думаю, вместе мы сможем придумать и реализовать больше таких идей», — отметил уполномоченный Прикамья.

Подписание соглашения было закреплено рукопожатием и пожеланием успехов в совместной работе.

«Одной из ключевых ценностей Сбербанка является забота об интересах клиентов, большая часть из которых — физические лица. Сбербанк активно участвует в развитии финансовой грамотности населения, сопровождении социальных программ. Подписание соглашения о взаимодействии — это проявление готовности Сбербанка и впредь активно участвовать в общественной жизни, увеличивать количество точек приложения совместных усилий для обеспечения интересов граждан», - прокомментировал заместитель управляющего пермским отделением Сбербанка Александр Чижиков.

По сообщению пресс-службы пермского отделения ПАО «Сбербанк"