Акционеры «Уралкалия» приняли решение об уходе с Мосбиржи Также акционеры одобрили выпуск 150 млн привилегированных акций

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На внеочередном собрании 18 декабря акционеры «Уралкалия»одобрили решение о делистинге акций компании с Московской биржи. «За» проголосовало 99,66% акционеров. Проголосовавшие «Против» могут продать свои акции по 135,95 руб. за бумагу, говорится в материалах «Уралкалия».

Кроме того, акционеры одобрили выпуск 150 млн привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая. Акции будут размещены по закрытой подписке среди акционеров компании, которые являлись владельцами более 10% обыкновенных акций на момент проведения собрания 18 декабря 2017 года.

Цена размещения одной акции будет определена советом директоров компании после государственной регистрации выпуска бумаг, но не позднее начала их размещения, сообщает «Уралкалий».

«Новый компаньон»