Максим Решетников вступит в «Единую Россию» Губернатор Пермского края примет участие в заседании Генсовета партии

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Максим Решетников

Фото: Константин Долгановский

По информации «Нового Компаньона», сегодня вечером губернатор Прикамья Максим Решетников примет участие в заседании Генерального совета всероссийской политической партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщает источник издания, ожидается, что глава Пермского края вступит в состав партии.

Напомним, в ноябре «Известия» сообщали, что на декабрьском съезде партии «Единая Россия» Генсовет и Высший совет партии могут обновить на 10 % за счет вхождения туда губернаторов, впервые избранных на свои посты в сентябре 2017 года.







«Новый компаньон»