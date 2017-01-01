В Прикамье расследуется уголовное дело в отношении приюта «Рассвет»

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В Пермском крае следственные органы ведут расследование уголовного дела в отношении приюта для пожилых людей «Рассвет» в посёлке Афонино Юсьвенского района.

Дело связано с ненадлежащим качеством оказания услуг, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства пребывания постояльцев в приюте. В ходе расследования будет дана правовая оценка действий организатору неофициального приюта Валентине Овчинниковой и территориальному органу минсоцразвития.

Напомним, осенью 2017 года шесть человек были вывезены из приюта работниками местного отдела соцзащиты. 20 декабря Валентина Овчинникова стала участницей шоу «Мужское/женское» на Первом канале, где заявила, что приют предоставляет постояльцам пригодные условия для жизни. Однако на кадрах съёмки органов соцзащиты, продемонстрированных в шоу, пожилые люди были истощены и имели синяки.

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