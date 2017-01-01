В Пермском крае пройдет более 2,5 тысяч новогодних мероприятий

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Фото: Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края власти обсудили мероприятия, запланированные на новогодние каникулы.

В общей сложности во всех территориях Прикамья состоится более 2,5 тыс. новогодних и рождественских мероприятий, из них 1,9 тыс. — для детей. «Новогодняя ёлка для детей пройдет в каждом населенном пункте Пермского края. Мероприятия будут организованы как на открытых площадках, так и в помещениях», — рассказала вице-премьер Пермского края Ирина Ивенских.

На региональный праздник «Губернаторская ёлка» приглашено более 1,2 тыс. детей из всех муниципалитетов Прикамья. Среди них — отличники учебы, победители фестивалей и олимпиад, дети из малообеспеченных, многодетных семей, воспитанники детских домов, ребята с ограниченными возможностями здоровья.

90 детей из 48 муниципалитетов региона представят Пермский край на Общероссийской новогодней ёлке в Кремле.

В краевой столице ёлки, народные гулянья, ярмарки, спектакли и концерты, игровые и развлекательные программы — в общей сложности более 300 мероприятий — пройдут во всех районах города.

Кроме того, в Перми будет открыто 8 ледовых городков. Центральный ледовый комплекс на городской эспланаде станет самым крупным в России. При его создании будет использовано 2 000 кубических метров льда, на территории разместятся 16 ледовых объектов и 22 горки.

«Ожидаем, что гостями всех праздничных мероприятий станут более 1,5 млн человек. Программа очень насыщенная, важно, чтобы все эти мероприятия прошли при соответствующем уровне безопасности», — подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников.

Для обеспечения безопасности в местах с массовым пребыванием людей ежедневно будут работать 47 патрульных групп, а также сотрудники частных охранных предприятий и квалифицированные спасатели. Об этом сообщил и.о. министра территориальной безопасности Юрий Самаркин. По его словам, для предупреждения чрезвычайных ситуаций в новогодние праздники в муниципальных образованиях края была проведена проверка готовности территориальной системы РСЧС и состояния запаса материальных ресурсов.

Как пояснил глава управления МЧС по Пермскому краю Олег Попов, для предупреждения пожаров на территории Пермского края было проверено более 222 тыс. жилых домов и проинструктировано порядка 460 тыс. человек. В целях минимизации количества происшествий в праздничные дни на учет взято 608 объектов с массовым пребыванием людей. Олег Попов подчеркнул, что край к проведению новогодних праздников готов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края