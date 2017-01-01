В Прикамье цены на промышленные товары выросли на 1,5%

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В ноябре 2017 года цены производителей промышленных товаров в Пермском крае увеличились в среднем на 1,5% по сравнению с октябрём.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги увеличился на 0,1%. Незначительные колебания цен также коснулись продовольственных, непродовольственные товаров и услуг. Стоимость сельскохозяйственной продукции снизилась по сравнению с октябрём 2017 года на 0,2%, сообщает Пермьстат.

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