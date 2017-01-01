Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 22 декабря

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Полистать

Новый год к нам мчится! На городской эспланаде зажглись огни на главной ёлке Перми. По сложившейся доброй традиции глава города Дмитрий Самойлов предложил включить гирлянды талантливым ребятам из пермских школ.

Что такое город? Город — это мы! Состоялось награждение победителей конкурса «Город — это мы».

Всем миром. Четыре краевых министерства и Совет ветеранов Прикамья подписали соглашения о сотрудничестве.

Николай Дёмкин: «Нам по силам решить все задачи». Интервью с депутатом Законодательного собрания Пермского края, членом фракции «Единая Россия».

Вместе весело шагать. Пермяки живут в лучшем городе страны по организации экологических троп.

Кошелёк на диету. Финансовая грамотность: как воздержаться от неразумных трат.

Оставьте долги в прошлом! Компания «Пермэнергосбыт» начинает кампанию «Большое отключение».

Воздух во имя жизни. Пермяки ради здоровья детей будут рисовать песком и ходить по гвоздям.

Готовь кадры заранее. В администрации Перми впервые прошли Дни молодого специалиста.

Абсолютная победа. В Перми наградили одарённых школьников.

Даёшь, молодёжь! Городской совет старшеклассников отчитался о работе за 2017 год.

Что значит вкус по-строгановски. Шедеврами из Эрмитажа можно будет любоваться всю зиму.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте friday.perm.ru и в социальной сети «ВКонтакте».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться