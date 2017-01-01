Минспорт и «Амкар» договорились о механизмах дальнейшей работы 20 декабря состоялась встреча министра спорта Пермского края Олега Глызина и президента футбольного клуба «Амкар» Геннадия Шилова.

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Фото: «Амкар»

Как сообщает пресс-служба клуба, руководство «Амкара» озвучило Олегу Глызину проблемные вопросы, и тот пояснил, что работа по стабилизации финансового положения пермских футболистов будет продолжена. «Сезон продолжается, будем жить!», — объявили в клубе.

Сам Олег Глызин сообщил, что на встрече с руководством «Амкара» ещё раз озвучил позицию министерства о том, что финансирование профессиональных клубов, в том числе футбольного», будет продолжено по тем правилам и в тех объемах, которые были установлены ранее. Необходимые средства для «Амкара» в размере 200 млн руб. в бюджете на 2018 год предусмотрены.

«У клуба есть ресурсы для продолжения участия в сезоне. Также мы обсудили, что менеджерам профессиональных клубов необходимо усилить работу с потенциальными спонсорами и инвесторами. От эффективности этой работы зависят перспективы клубов. Кроме того, рассчитываем, что «Амкар» будет активно участвовать и в процессе развития массового и детского спорта в регионе. Считаю, что диалог получился, и мы нашли взаимопонимание по механизмам дальнейшей работы», — пояснил министр.

Напомним, на прошлой неделе генеральный директор ФК «Амкар» Игорь Резвухин сообщил изданию «Спорт-Экспресс», что пермскому клубу не подтверждают финансирование на следующий год, а переговоры ни со стороны края, ни со стороны спонсора «ни к чему хорошему не приводят». Поэтому из-за финансовых проблем «Амкар» рискует прекратить существование.

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