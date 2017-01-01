В Прикамье завершена масштабная телеком-стройка

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Фото: Константин Долгановский

С начала года «МегаФон» установил в Пермском крае свыше 100 новых объектов связи. Этого масштаба хватит, чтобы обеспечить качественными услугами и быстрым интернетом небольшое европейское государство или несколько десятков таких городов, как Рим.

Благодаря проведенным работам быстрый интернет получили еще 300 тыс. жителей Пермского края. Качественный 4G-сигнал пришел в Березники, Добрянку, Красновишерск, Нытву, Сылву, Углеуральский и другие населенные пункты. Не удивительно, что объемы интернет-трафика выросли — с начала года люди стали качать в 1,6 раз больше данных. За неделю через сеть оператора проходит такой объем трафика, которого хватило бы на скачивание песен длиною в два столетия.

«Все города Пермского края давно находятся в зоне действия сети «МегаФон». Сегодня возможности мобильного интернета открывают для себя жители небольших деревень и сел. В 2017 году в зону действия сети «МегаФон» впервые вошли порядка 20 небольших населенных пунктов, с численностью от 15 до 2 000 человек. Теперь им доступны качественная мобильная связь и передача данных на скорости до 50 Мбит/с», — отметил директор Пермского отделения «МегаФона» Петр Козловский.

Уверенный сигнал пришел в село Алёшиха Краснокамского района, поселок Красный берег, села Крылово и Гремяча Осинского района, село Покровка Березовского района, Зипуново Чайковского района и многих других. Строительство новых объектов связи значительно улучшило и покрытие трасс Кукуштан-Оса, Пермь-Екатеринбург. Туристы оценят улучшения на территории санатория «Ключи» и известного туристического маршрута по реке Койва.

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