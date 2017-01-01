В пермском цирке представили новогоднюю программу

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20 декабря в Пермском государственном цирке прошел предпоказ программы «Самый новогодний Новый год». Премьера шоу состоится уже в субботу, 23 декабря.

Во время предпоказа журналистам краевых СМИ продемонстрировали несколько фрагментов новогодней программы: выступление мини-пигов под руководством клоунского дуэта «Джемелли» Юрия Филатова и Сергея Гульченко, номера лауреата международной премии «Принцесса цирка» Елизаветы Спигиной с участием дрессированных шпицев, далматинцев, бернских зенненхундов и фокстерьеров, исполнение сложнейших акробатических элементов на батуте артистов труппы Василия Кривенко.

Специально для журналистов приоткрыли тайну закулисья и показали, сколько всего животных привезли на новогоднее шоу. В цирке полным ходом идут репетиции: к премьере готовятся канатоходцы, эквилибристы, жонглеры, акробаты и гимнасты. Генеральный «прогон» программы назначен на 21 декабря.

Шоу «Самый новогодний Новый год» в Пермском государственном цирке начнется 23 декабря, последнее представление состоится 14 января 2018 года.

Билеты можно приобрести в кассе цирка. Подробности по телефону: 260-48-87.

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