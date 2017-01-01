Лауреатом премии «Посол Пермского края» стал пермский международный марафон

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 20 декабря, в Перми состоялась III церемония вручения премии «Посол Пермского края». Награды за вклад в продвижение региона и повышение его привлекательности получили 13 лауреатов.

В 2017 году на роль послов претендовали более 80 проектов, персон и организаций. Проекты были представлены в 12 номинациях: туристический маршрут, туристический оператор (внутренний туризм), отели, рестораны, издательский проект, мультимедиа проект, организация в сфере культуры и образования, журналист и блогер, событие (российское и международное), событие (региональное), персона и бизнес.

В шорт-лист премии в номинации «Событие (российское и международное)» вошло сразу два проекта администрации Перми — Пермский международный марафон и Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Также в этой номинации были представлены Гран-при в Чайковском, Форсайт-флот и международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». В результате победителем стал Пермский международный марафон, сообщает пресс-служба мэрии.

«Когда мы задумывали этот проект, мы позиционировали Пермский международный марафон как бренд города Перми и Пермского края, как то, что может притягивать людей не только со всей страны, но и со всего мира — такую задачу мы ставили сами себе. И теперь можно с уверенностью сказать, что это событие получилось народным. Этот статус — Посол Пермского края — теперь дает нам официальное право продвигать бренд Пермского края на всероссийской и международной арене», — отметила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

Напомним, Пермский международный марафон прошел в Перми 2 и 3 сентября. В нем приняли участие представители 12 стран, 28 регионов, 184 городов — более 5,5 тыс. участников и 24 тыс. зрителей.

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