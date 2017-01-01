Отставание от графика строительства зоопарка в Перми сократилось на 50 дней

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Фото: Игорь Катаев

20 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Олегом Тони. Вместе они провели осмотр строительной площадки пермского зоопарка.

Как сообщил глава региона, отставание по срокам строительства зоопарка сократилось от 150 до 100 дней. Повторная инспекция стройки будет проведена в начале марта следующего года.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Один из вопросов, который в наибольшей степени волнует жителей края сегодня, — это стройка зоопарка. Коллеги дополнительно мобилизовали подрядчиков, усилили контроль строительства, организации работы. Сегодня мы видим другую динамику на площадке. В целом, ситуация выправляется. Другой момент — нам в ближайшее время нужно принять дополнительные меры: провести конкурс на строительство второго этапа первой и второй очереди. Необходимо решить вопросы, связанные с фасадами зданий. Наша задача — получить хороший качественный объект.

К 1 марта 2018 года подрядчик намерен полностью войти в график по производству работ. К концу января 2018 года все объекты первой очереди будут иметь проектные решения.

Кроме того, 18 декабря совет директоров ОАО «РЖД» утвердил программу затрат по проектированию и развитию пермского железнодорожного узла на 2018 год. Планируется, что подрядчик приступит к проектированию Северного обхода Перми в январе 2018 года. Генеральный проектировщик объекта уже найден. Начальная стоимость контракта составляет примерно 15 млн руб.