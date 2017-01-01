В Прикамье отремонтируют детский санаторий для больных туберкулёзом

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Фото: Константин Долгановский

Из резервного фонда президента РФ выделено 46 млн руб. на ремонт «Краевого детского санатория для больных туберкулёзом № 1 «Ирень» города Кунгура.

20 декабря 2017 года главный федеральный инспектор Игорь Цветков провел рабочую встречу с представителями краевых управлений федерального казначейства и госэкспертизы.

В ходе встречи обсуждались итоги комплексной работы ведомств по получению регионом средств из федерального бюджета в рамках поручения президента России. В 2017 году администрация главы государства собирала заявки на предоставление средств из резервного фонда на проведения ремонтных работ и приобретения оборудования.

По результатам проведенных сотрудниками федерального казначейства и управления государственной экспертизы Пермского края исследований было выдано положительное заключение на ремонт «Краевого детского санатория для больных туберкулёзом № 1 «Ирень» города Кунгура. Средства на реконструкцию уже выделены. В ближайшее время планируется финансирование еще одного объекта.

«Новый компаньон»