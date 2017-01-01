Госстройнадзор выявил в гипермаркете Leroy Merlin нарушения пожарной безопасности

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Вчера, 20 декабря, в Перми должно было состояться официальное открытие гипермаркета Leroy Merlin. Но из-за отсутствия готовой документации на ввод нового гипермаркета по адресу Шоссе Космонавтов 164б, церемонию отложили. Вчера состоялось лишь техническое открытие гипермаркета.

19 декабря на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края застройщик гипермаркета Leroy Merlin, коммерческий директор строительной компании Dekis Алексей Хомутов обвинил региональный Госстройнадзор в неоправданном затягивании согласования документации.

Руководитель краевой инспекции Госстройнадзора Василий Билоус, в свою очередь, ответил, что они работают строго в рамках закона. «Если они построили в соответствии с проектом, защищенным в Госэкспертизе, то на принятие уходит всего три дня. Если обнаруживаются отклонения, то, естественно, приходится дорабатывать», — пояснил тогда Василий Билоус. Позднее в Госстройнадзоре края изданию «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщили, что причиной для отказа в выдаче положительной документации на построенный гипермаркет Leroy Merlin стали многочисленные нарушения пожарной безопасности.

«В результате итоговой проверки краевой инспекцией Госстройнадзора было выявлено порядка 30 замечаний, связанных с невыполнением застройщиком специальных видов работ по пожарной безопасности. Итоговый документ будет выдан после устранения всех недостатков», — отметили в ведомстве.