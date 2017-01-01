Новые назначения в компании «УРАЛХИМ»

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Компания «УРАЛХИМ» сообщает о новых назначениях в Группе. С 20 декабря 2017 года на должность директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» назначен Андрей Семенюк, ранее занимавший должность технического директора — главного инженера филиала «КЧХК» «АО «ОХК «УРАЛХИМ». Мурад Чапаров, c 2012 года занимавший должность директора филиала «Азот «АО «ОХК «УРАЛХИМ», продолжит свою деятельность внутри холдинга «УРАЛХИМ».

Генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Коняев в ходе своего визита в филиал «Азот» и встречи с трудовым коллективом пожелал новому директору филиала «Азот» успешной плодотворной работы и эффективного развития, отметил важность выполнения поставленных задач по повышению бесперебойности работы предприятия и уровня культуры производства

Дмитрий Коняев также поблагодарил Мурада Чапарова, возглавлявшего предприятие на протяжении почти шести лет, за эффективную работу и выполнение поставленных целей. Дмитрий Коняев отметил вклад Мурада Чапарова в то, что «Азот» вышел на новый уровень развития, увеличив производство на 12%, доведя объем товарной продукции до 2290 тыс. тонн в год. За это время инвестиции и капитальные вложения на «Азоте» составили порядка 10 млрд руб. Важным показателем также является внушительный социальный пакет предприятия и средняя зарплата, которая за последние пять лет выросла почти в два раза.

Андрей Семенюк родился в 1976 году. В 1998 году окончил Московский государственный университет инженерной экологии по специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов» (инженер-механик). С 1998 по 2008 год занимал ряд должностей в ОАО «Невинномысский азот», с 2008 по 2009 год — заместитель генерального директора ООО «ХимПроект». С 2009 года — заместитель технического директора — главного инженера по техническому обслуживанию и ремонту ОАО «ЗМУ КЧХК», с 2013 года по декабрь 2017 года — технический директор — главный инженер филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Мурад Чапаров родился в 1972 году. Окончил Новый Гуманитарный Университет (юридический факультет). В 2011 году получил степень MBA в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. Ранее занимал руководящие должности в юридических подразделениях ряда российских компаний: ООО «Полиграфжилстрой», ООО «ЕвроТрансГаз — Инжиниринг» и ЗАО «Национальная Газовая Компания». С 2008 по 2012 год — Генеральный директор ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (входит в холдинг «Уралхим»). С 2012 по 2013 год — директор филиала «Минеральные удобрения» (г. Пермь) и филиала «Азот» (г. Березники). С 2012 года по 2017 год — директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники.

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»