Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna отправятся в первый гастрольный тур по России Музыканты исполнят Седьмую симфонию Шостаковича

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Фото: Антон Завьялов

В конце декабря состоится первый большой российский тур оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Первый концерт тура пройдет 20 декабря в Перми, затем музыканты выступят в Тюмени, Новосибирске и Красноярске. Завершатся гастроли концертами в Санкт-Петербурге и Москве.

Добившийся мировой славы оркестр MusicAeterna в России до сих пор можно было услышать вживую только в Перми, где базируется коллектив, или в Москве и Санкт-Петербурге. В декабре оценить то самое «исключительное, радикально новое явление», о котором восторженно рассказывает зарубежная и российская пресса, смогут жители Сибири.

Оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Симфония с подзаголовком «Ленинградская» — произведение, занявшее особое место в истории не только благодаря своей художественной мощи, но и особым обстоятельствам создания. Появившаяся в набросках еще до войны, симфония приобрела новые черты с началом фашистского вторжения и стала легендарной после исполнения в блокадном Ленинграде в августе 1942 года. Сегодня сочинение Шостаковича воспринимается как шедевр не только национальной, но и мировой культуры.

В Перми почетным зрителем концерта станет сын композитора — известный дирижер и пианист Максим Шостакович. Накануне концерта, 19 декабря, он провел творческую встречу со зрителями в рамках работы «Лаборатории современного зрителя». Кроме того, в составе оркестра musicAeterna выступает внук валторниста Николая Дульского, участвовавшего в легендарном исполнении Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Из Перми оркестр отправится в Тюмень, где выступит впервые. Концерт пройдет 22 декабря на площадке Тюменской филармонии. 24 декабря оркестр даст концерт в Новосибирске. 14 лет назад именно в этом городе, в период работы главным дирижером Новосибирского академического театра оперы и балета, Теодор Курентзис начал создавать знаменитый коллектив. Следующий город в гастрольном графике — Красноярск (26 декабря, Красноярская филармония). До начала концертов в этих городах музыкальный критик Ляля Кандаурова прочтет лекцию для зрителей, в которой расскажет о структуре Седьмой симфонии Шостаковича, «ключах» к пониманию этой музыки и особенностях трактовки партитуры Теодором Курентзисом и его оркестром.

Завершится тур исполнением Седьмой симфонии Шостаковича в Санкт-Петербурге (28 декабря в Концертном зале Мариинского театра) и Москве (29 декабря в Большом зале Московской консерватории).

Отметим, гастроли проходят при поддержке Министерства культуры РФ, в рамках Всероссийских филармонических сезонов.