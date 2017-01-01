В Перми на месте снесённых киосков оборудовали остановочные павильоны

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В декабре департамент дорог и транспорта администрации Перми закончил установку девяти остановочных павильонов на месте снесённых незаконных торговых объектов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, новые антивандальные павильоны появились на остановках «Дворец культуры им. Гагарина», «Ипподром», «Парк культуры и отдыха им. Горького», «Улица Советской Армии», «Улица Баумана», «Улица Беляева», «Мастерские», «9 Мая» и «Улица Ушинского».