Арбитражный суд рассмотрел иск налоговой об отстранении конкурсного управляющего ЗиД

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Фото: Константин Долгановский

Рассмотрение дела отложено на 11 января

18 декабря Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск ИФНС Пермского края о признании действий Александра Иванова по исполнению обязанностей конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» ненадлежащими и об отстранении его с этой должности. В ходе заседания судья рекомендовал уточнить исковые требования к Иванову. Заседание было отложено на 11 января.

Основной претензией ИФНС к Александру Иванову является задержка в уплате налогов за 2017-й год. «В данный момент задолженность по налогам за 2017 год в размере 160 млн руб. погашена полностью», — заявляет заместитель исполнительного директора ЗиД по безопасности Александр Сентябов.

Напомним, Александр Иванов, уже будучи конкурсным управляющим ЗиД, в 2015 году был назначен замдиректора ОАО «ВМП „АВИТЕК«», входящее в корпорацию ВПО «Алмаз-Антей». По словам Александра Сентябова, на сегодняшний день 95 % заказов завода выполняется для корпорации «Алмаз-Антей».



