Стоимость парковки у старого терминала аэропорта снизилась в два раза

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С 15 декабря стоимость размещения одного автомобиля на территории привокзальной площади старого аэровокзального комплекса составляет 200 руб. в сутки. Ранее цена составляла — 400 руб. в сутки.

Пресс-служба аэропорта сообщает, что снижение стоимости парковки позволит пассажирам, вылетающим международными рейсами из терминала Б, оставлять автотранспортные средства вблизи старого аэровокзала на более выгодных условиях. Кроме того, парковка будет бесплатной, если период нахождения машины на привокзальной площади составляет менее 15 минут. Тарифы и правила размещения автотранспорта на парковочном комплексе нового терминала (терминал А) остаются прежними.