Суд вернул на доследование дело о хищениях на заводе им. Дзержинского
Поводом стал отвод адвоката Владислава Шинкевича
Как сообщил «Новому компаньону» заместитель по безопасности исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александр Сентябов, на минувшей неделе Дзержинский районный суд принял решение о возвращении дела о хищениях на заводе им. Дзержинского на доследование в Следственный комитет РФ по Пермскому краю.
«На мой взгляд, суд принял абсолютно неправомерное решение. Краевая прокуратура обжалует решение судьи Лядовой и, думаю, успешно», — заявляет Сентябов. По словам топ-менеджера, официальным основанием для решения суда о возврате дела на доследование стало нарушение прав на защиту Владислава Шинкевича. А именно, тот факт, что его адвокат, Лобанов, в 2013-м году был также адвокатом одного из свидетелей обвинения. «Свидетель этот в суде не выступал, никто его не видел. Суд дал отвод адвокату Шинкевича, причём, решение это суд инициировал и принял самостоятельно, без каких-либо ходатайств со стороны прокуратуры, защиты или самих потерпевших», — отмечает Сентябов.
Четверо фигурантов уголовного дела — бизнесмен Владислав Шинкевич, бывший исполнительный директор предприятия Денис Бронников, бывший конкурсный управляющий Евгений Лысов и экс-председатель совета директоров Артур Васильев — обвиняются в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, добытых преступным путём (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Суд продлил обвиняемым установленные ранее меры пресечения: Бронников и Шинкевич находятся под домашним арестом, Лысов и Васильев отпущены под залог.
Напомним, слушание дела началось в Дзержинском районном суде 5 сентября, после чего рассматривалось еженедельно в течение двух месяцев. Обвинительное заключение насчитывает более 5 тыс. страниц. Стоимость похищенного имущества, по версии следствия, составляет порядка 1 млрд руб.
Суть обвинения заключается в том, что в результате мошеннических схем было реализовано несколько объектов оборонного предприятия: площадки № 3 и № 5, стадион «Дзержинец».
По данным обвинительного заключения, имущество предприятия было реализовано по максимально заниженным ценам, «в частности, для снижения стоимости стадиона «Дзержинец» был заключён фиктивный договор аренды сроком на 49 лет с обществом «Гротеск», где единственным участником и директором являлся помощник Бронникова Д. В. — Линецкий Я. С.», — говорится в заключении. В результате полученного обременения стадион был реализован за 24 млн руб., после чего договор аренды расторгнут. Имущественный комплекс площадок №3 и №5 также был продан значительно ниже рыночной стоимости.