Суд вернул на доследование дело о хищениях на заводе им. Дзержинского Поводом стал отвод адвоката Владислава Шинкевича

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщил «Новому компаньону» заместитель по безопасности исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александр Сентябов, на минувшей неделе Дзержинский районный суд принял решение о возвращении дела о хищениях на заводе им. Дзержинского на доследование в Следственный комитет РФ по Пермскому краю.

«На мой взгляд, суд принял абсолютно неправомерное решение. Краевая прокуратура обжалует решение судьи Лядовой и, думаю, успешно», — заявляет Сентябов. По словам топ-менеджера, официальным основанием для решения суда о возврате дела на доследование стало нарушение прав на защиту Владислава Шинкевича. А именно, тот факт, что его адвокат, Лобанов, в 2013-м году был также адвокатом одного из свидетелей обвинения. «Свидетель этот в суде не выступал, никто его не видел. Суд дал отвод адвокату Шинкевича, причём, решение это суд инициировал и принял самостоятельно, без каких-либо ходатайств со стороны прокуратуры, защиты или самих потерпевших», — отмечает Сентябов.

Четверо фигурантов уголовного дела — бизнесмен Владислав Шинкевич, бывший исполнительный директор предприятия Денис Бронников, бывший конкурсный управляющий Евгений Лысов и экс-председатель совета директоров Артур Васильев — обвиняются в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, добытых преступным путём (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Суд продлил обвиняемым установленные ранее меры пресечения: Бронников и Шинкевич находятся под домашним арестом, Лысов и Васильев отпущены под залог.

Напомним, слушание дела началось в Дзержинском районном суде 5 сентября, после чего рассматривалось еженедельно в течение двух месяцев. Обвинительное заключение насчитывает более 5 тыс. страниц. Стоимость похищенного имущества, по версии следствия, составляет порядка 1 млрд руб.

Суть обвинения заключается в том, что в результате мошеннических схем было реализовано несколько объектов оборонного предприятия: площадки № 3 и № 5, стадион «Дзержинец».

По данным обвинительного заключения, имущество предприятия было реализовано по максимально заниженным ценам, «в частности, для снижения стоимости стадиона «Дзержинец» был заключён фиктивный договор аренды сроком на 49 лет с обществом «Гротеск», где единственным участником и директором являлся помощник Бронникова Д. В. — Линецкий Я. С.», — говорится в заключении. В результате полученного обременения стадион был реализован за 24 млн руб., после чего договор аренды расторгнут. Имущественный комплекс площадок №3 и №5 также был продан значительно ниже рыночной стоимости.



