В Прикамье создадут «Агентство инвестиционного развития»

Новое государственное бюджетное учреждение будет обеспечивать продвижение инвестиционной привлекательности Пермского края и взаимодействовать с инвесторами.


Наталья Тимофеева
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Максим Колесников
Максим Колесников
Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 20 декабря, на заседании правительства глава региона Максим Решетников отметил, что несмотря на то, что первоочередная задача властей  поддерживать уже работающие предприятия, край должен готовить качественные инвестиционные площадки.

«Инвестиции помогают достичь другого качества жизни, например, построить новые гостиницы и реализовать крупные проекты в торговле или сфере развлечений. Но чтобы их привлечь, нам очень важно создать единое системное законодательство по поддержке инвестиций», — добавил губернатор.

До 2017 года формализация и нормативное закрепление механизмов и мер господдержки инвестиционной деятельности в Пермском крае осуществлялось в рамках отдельных постановлений правительства. Сейчас министерство экономического развития и инвестиций разработало проект закона, который должен стать базой для нормативно-правового регулирования в инвестиционной сфере, основой для формирования системного подхода к работе с инвесторами, а также инструкцией для инвесторов Пермского края. По словам главы минэкономразвития края Максима Колесникова, законопроект разрабатывался совместно с экспертами и предпринимателями и был одобрен бизнес-сообществом.

Кроме этого, в крае будет создано «Агентство инвестиционного развития». Учреждение будет работать как фронт-офис по непосредственному взаимодействию с инвесторами и их дальнейшему сопровождению, организовывать мероприятия инвестиционной и экономической направленности и обеспечивать участие края в ключевых экономических форумах. По словам Максима Колесникова, агентство будет работать и с муниципалитетами: выделять совместно с органами местного самоуправления перспективные ниши и проекты, продвигать их, а также содействовать упаковке проекта и качественному формированию инвестиционных площадок.

«С этого дня любой инвестор, который захочет реализовать какой-либо проект на территории края, сможет оставить заявку на сайте. Дальше с ним свяжется наш сотрудник и расскажет о мерах поддержки и существующих площадках, чтобы инвестору было комфортно реализовывать свой проект в Пермском крае», — пояснил глава минэкономразвития.

По словам Максима Колесникова, штат агентства на начальном этапе составит 10 человек. Для каждого сотрудника будут разработаны KPI. «На следующий год бюджет агентства утверждён в размере чуть более 20 млн руб. В случае необходимости будем искать возможности увеличения», — добавил министр.

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