В Прикамье создадут «Агентство инвестиционного развития» Новое государственное бюджетное учреждение будет обеспечивать продвижение инвестиционной привлекательности Пермского края и взаимодействовать с инвесторами.

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Максим Колесников

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 20 декабря, на заседании правительства глава региона Максим Решетников отметил, что несмотря на то, что первоочередная задача властей — поддерживать уже работающие предприятия, край должен готовить качественные инвестиционные площадки.

«Инвестиции помогают достичь другого качества жизни, например, построить новые гостиницы и реализовать крупные проекты в торговле или сфере развлечений. Но чтобы их привлечь, нам очень важно создать единое системное законодательство по поддержке инвестиций», — добавил губернатор.

До 2017 года формализация и нормативное закрепление механизмов и мер господдержки инвестиционной деятельности в Пермском крае осуществлялось в рамках отдельных постановлений правительства. Сейчас министерство экономического развития и инвестиций разработало проект закона, который должен стать базой для нормативно-правового регулирования в инвестиционной сфере, основой для формирования системного подхода к работе с инвесторами, а также инструкцией для инвесторов Пермского края. По словам главы минэкономразвития края Максима Колесникова, законопроект разрабатывался совместно с экспертами и предпринимателями и был одобрен бизнес-сообществом.

Кроме этого, в крае будет создано «Агентство инвестиционного развития». Учреждение будет работать как фронт-офис по непосредственному взаимодействию с инвесторами и их дальнейшему сопровождению, организовывать мероприятия инвестиционной и экономической направленности и обеспечивать участие края в ключевых экономических форумах. По словам Максима Колесникова, агентство будет работать и с муниципалитетами: выделять совместно с органами местного самоуправления перспективные ниши и проекты, продвигать их, а также содействовать упаковке проекта и качественному формированию инвестиционных площадок.

«С этого дня любой инвестор, который захочет реализовать какой-либо проект на территории края, сможет оставить заявку на сайте. Дальше с ним свяжется наш сотрудник и расскажет о мерах поддержки и существующих площадках, чтобы инвестору было комфортно реализовывать свой проект в Пермском крае», — пояснил глава минэкономразвития.

По словам Максима Колесникова, штат агентства на начальном этапе составит 10 человек. Для каждого сотрудника будут разработаны KPI. «На следующий год бюджет агентства утверждён в размере чуть более 20 млн руб. В случае необходимости будем искать возможности увеличения», — добавил министр.