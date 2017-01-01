Лысьве и Губахе собираются компенсировать доходы, потерянные при создании городских округов В ближайшее время краевые власти внесут в Законодательное собрание законопроект, который предполагает, что округам в связи с объединением не будут сокращать дотации из краевого бюджета

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Роман Кокшаров

Фото: Константин Долгановский

Как сообщил «Новому Компаньону» первый заместитель председателя правительства — министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров, из-за того, что в бюджетах городских округов и муниципальных районов оставляют разный процент НДФЛ, территории при объединении могут потерять часть своих доходов.

«Мы собираемся компенсировать им эти суммы, чтоб никто ни копейки не потерял, и будем чётко это отслеживать. Тем, кто объединился ранее — это Губаха и Лысьва — мы возместим доходы за 2017 и 2018 годы. Для территорий, которые объединяются сейчас, средства на 2018 и 2019 годы уже в бюджете заложены. И если понадобится, мы будем выплачивать им эти компенсации до тех пор, пока налогооблагаемая база не дойдет до нужного уровня», — сообщил Роман Кокшаров.

По данным министерства территориального развития, на компенсацию выпадающих доходов Лысьве и Губахе в бюджете на 2018 год заложены 47 млн руб. На 2019 год предварительная сумма компенсаций бюджетам других территорий составит 89,5 млн руб.

Также краевые власти собираются гарантировать в течение определённого времени людям, занимавшим должности на уровне муниципальных районов и поселений, но не сумевшим найти работу после объединения, тот уровень дохода, который у них был.

«Мы в законопроекте проработали, что в течение года будем выплачивать компенсации тем, кто не попадёт по разным причинам в эти территориальные образования. Но мы видим, что общий размер выплат будет небольшим, потому что максимальное количество людей будут трудоустроено. Например, главы поселений будут не главами, а начальниками отдела терруправлений», — отметил министр территориального развития.

Предполагается, что Заксобрание примет законопроект уже в январе 2018 года сразу в двух чтениях.

Напомним, инициатива объединения города и района сейчас обсуждается в Краснокамске, Чайковском, Кизеле и Гремячинске. Ожидается, что к апрелю там завершится первый этап реформы, и городские поселения будут наделены статусом городских округов. Органы власти новых муниципалитетов будут сформированы до конца 2018 года.