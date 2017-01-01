В Пермь прибыла уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова

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Фото: пресс-служба ОНФ/ТАСС

В ходе рабочей поездки в Пермский край 20 декабря уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетит ряд детских социальных учреждений, в том числе ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в Кунгуре, приемную семью, проведет личный прием граждан.

Кроме того, 21 декабря Анна Кузнецова обсудит с главой региона Максимом Решетниковым вопросы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних жителей края. Омбудсмен также проведет круглый стол «На пороге Десятилетия детства. Перспективы развития системы оказания общественно-полезных услуг семьям и детям социально ориентированными НКО», сообщает пресс-служба уполномоченного.