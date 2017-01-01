«СтройПанельКомплект» реализует проекты высокой энергоэффективности

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Энергетическая эффективность здания — показатель, который отражает эффективность и рациональность расхода энергетических ресурсов объектом.

Проверка параметров производится при вводе объекта в эксплуатацию диагностической лабораторией, которая осуществляет замеры теплопроводности стен, ограждающих конструкций, кровли, окон, а также объемы потребления домом энергоресурсов.

В России выделяют следующие классы энергоэффективности зданий: А++, А+, А, В+, В, С+, С, С-, D, Е. Классификация регулируется ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». К высокому классу энергоэффективности относятся здания с маркировкой «В», «А», «А+», «А++».

Высокий класс энергоэффективности говорит о том, что фактические значения удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение здания ниже нормативного уровня. Чем меньше фактический расход тепловой энергии, тем выше класс энергетической эффективности.

АО «СтройПанельКомплект» стремится к высоким показателям энергоэффективости объектов на всех жилых комплексах компании, а панели «97 серии», выпускаемые на заводе застройщика, имеют высокие показатели сохранения теплостойкости. Достичь высоких параметров энергоэффективности и низкого потребления тепловых ресурсов объекта позволяет качество железобетонных изделий, а также качество проведения строительных, монтажных и отделочных работ. Объекты застройщика имеют показатель энергоэффективности «В» и «А».

Теплосберегающие свойства, основанные на конструктивных особенностях здания наиболее эффективны в сочетании с современным оборудованием, измеряющим и регулирующим подачу тепла. Поэтому объекты «СтройПанельКомплект» оснащаются индивидуальными тепловыми регуляторами и счетчиками на радиаторах отопления, а также индивидуальными тепловыми пунктами с автоматизированным оборудованием.

«Собственное производство позволяет непрерывно работать над повышением качества продукции, что уменьшает теплопотери здания, позволяет собственникам оптимизировать расходы на содержание жилья и создает комфортный микроклимат в квартирах», — отмечает технический директор АО «СтройПанельКомплект» Антон Лекомцев.

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