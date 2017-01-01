Николай Боярчиков — лауреат «Золотой маски» Секретариат Союза театральных деятелей России (СТД) огласил имена обладателей премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Николай Боярчиков. Фото: 5 arabesque

По традиции, лауреаты почётной номинации становятся известны до начала работы жюри, определяющих лауреатов в конкурсных номинациях. В этом году почётных лауреатов 12. Среди прочих высшую театральную награду России получит балетмейстер Николай Николаевич Боярчиков.

Трудно найти в истории пермского театра более культовое имя. Будучи главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета в 1971 — 1977 годах, он вместе с педагогом хореографического училища Людмилой Сахаровой создал мировую славу пермского балета, которая не меркнет до сих пор. Именно при Боярчикове оперный театр стал популярным и знаменитым, очереди в билетные кассы накануне начала продажи билетов на очередной месяц выстраивались с вечера.

Для Боярчикова работа в Перми тоже стала наиболее успешным и плодотворным периодом: балеты «Три мушкетёра», «Три карты», «Чудесный мандарин», «Царь Борис», «Орфей и Эвридика», «Слуга двух господ» прославили его и обеспечили стартовую площадку для работы в Ленинграде. Балет Прокофьева «Ромео и Джульетта» в его постановке не сходил с пермской сцены четверть века.

Несмотря на то, что прошло много лет после ухода Боярчикова из Пермского театра оперы и балета, он не теряет связи с пермским балетом, регулярно приезжая в Пермь в качестве члена жюри балетного конкурса «Арабеск».

Кроме Николая Николаевича, лауреатами почётной «Золотой маски» стали народные артисты РСФСР Валентин Гафт и Александр Ширвиндт, актёры Владимир Андреев и Галина Анисимова, народная артистка РСФСР Алла Покровская, народный артист РФ Иван Краско, лауреат Государственной премии РФ Владимир Рецептер, а также артисты Анатолий Гладнев, Юрий Борэ-Небельсен, Алла Журавлева и Вера Кузьмина.

Вручение «Золотой маски» пройдёт 15 апреля 2018 года.