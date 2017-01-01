Руководитель Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия уволена по собственному желанию

Подробности увольнения Елены Гонцовой не известны


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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Елена Гонцова
Елена Гонцова

Информированный источник в Министерстве культуры Пермского края подтвердил «Новому компаньону» информацию об отставке руководителя Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Елены Гонцовой. Причина увольнения — заявление по собственному желанию. Подробности события не известны, сама Гонцова на звонки не отвечает.

Обязанности руководителя инспекции временно исполняет Александр Жуковский, бывший заместителем Гонцовой.

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