За пост главы Кунгура поборются врио градоначальника и чиновник горадминистрации

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В Кунгуре прошло заседание конкурсной комиссии, на котором все пять кандидатов в мэры представили свои программы социально-экономического развития города.

Как сообщает местное издание «Искра», в результате для представления думе были выбраны врио главы города Сергей Гордеев и начальник управления городского хозяйства администрации Кунгура Антон Белоглазов. 22 декабря они выступят перед депутатами, и те решат, кто станет новым градоначальником.

Напомним, что пакеты документов в комиссию предоставили пять человек. Участие в конкурсе также приняли консультант по работе в сфере закупок местной администрации Антон Бережнев, предприниматель Раушан Гаязов и тренер-преподаватель Андрей Глебов.