ЕвроХим признан лидером благотворительности в России Комплексная программа развития городов присутствия ЕвроХима «Качественная среда для жизни» получила I место в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности – 2017»

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Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» уже 10 лет проводят деловая газета «Ведомости», международная сеть аудиторско-консалтинговых фирм PricewaterhouseCoopers и Форум Доноров. ЕвроХим участвует в конкурсе с самого его начала и награжден «за вклад в дело благотворительности и постоянство в проекте».

В 2017 году компания получила «золото» в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучшая программа, раскрывающая политику и принципы социальных инвестиций компании». Победивший проект ЕвроХима «Качественная среда для жизни» включает создание двух уникальных микрорайонов в городе Березники Пермского края и в Котельниково (Волгоградская область) рядом с новыми калийными комбинатами предприятия.

«Создание комфортной среды для проживания сотрудников, строительство новых домов и целых микрорайонов на территориях присутствия компании — одно из главных стратегических направлений в рамках социальной ответственности Еврохима. Ведь высокое качество жизни специалистов — главное преимущество предприятий в конкурентной борьбе за мобильную рабочую силу», — уверены топ-менеджеры компании-лидера корпоративной благотворительности.

Так, в Березниках ЕвроХим намерен построить на выделенном земельном участке площадью 38,5 га в северной части Березников, современный жилой комплекс. Микрорайон будет состоять из 39 многоквартирных пятиэтажных домов (а это 1500 квартир общей площадью 104 тыс. кв. м) включая развитую инфраструктуру: два детских сада, школу, учебный центр, спортивный комплекс, магазины, парковочные зоны, офисы и кафе.

Церемония закладки первого камня в строительство микрорайона «ЕвроХим» состоялась 31 августа 2017 года при участии губернатора Пермского края Максима Решетникова, главы города Березники Сергея Дьякова, исполнительного директора компании «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» Алексея Шеина и представителей строительной компании — генерального подрядчика.

Осенью 2017 года начался процесс по возведению инженерных коммуникаций: вынесен водовод и подведено электричество. На данный момент забиты свайные фундаменты для пяти домов, выполнены работы по устройству нулевого цикла двух зданий.

В 2018 году строители должны завершить строительство сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, очистных сооружения, сети тепло- и газоснабжения. Тогда же планируют сдать первые пять домов.

Отметим, что в 2016-2017 годах суммарные затраты компании ЕвроХим на программу развития малых городов составили более 2,3 млрд руб. Авторы проекта уверены, что создание общественной инфраструктуры нового поколения и системных социальных эффектов для местных сообществ позволит повысить качество жизни людей в небольших российских городах.

«Новый компаньон»