В Перми открылся избирательный штаб Бориса Титова

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Сегодня, 19 декабря, в Перми прошла пресс-конференция, посвященная открытию избирательного штаба претендента от политической партии «Партия Роста» на должность президента РФ Бориса Титова.

По словам члена федерального политсовета партии Антона Любича, перед пермским штабом стоит задача собрать для Бориса Титова большее количество голосов, чем «Партия Роста» получила на выборах в Государственную думу и, в конечном счёте, занять в предвыборной гонке позицию не ниже четвертого места.

Как отметил руководитель регионального отделения партии «Партия Роста» Всеволод Юшков, на данный момент разработана программа «Стратегия Роста», направленная на экономическое развитие, уменьшение ставки по кредитам, развитие нормальной конкурентоспособной среды и других инструментов, помогающих малому и среднему бизнесу. С января 2018 года у «Партии Роста» начнут работать штабы еще в нескольких городах Прикамья.

Отметим, что завтра, 20 декабря, состоится всероссийский съезд партии, на котором будет принято решение о выдвижении председателя партии на должность президента РФ. Тогда же стартует предвыборная кампания и начнется работа штаба.

«Новый компаньон»