Гордума Перми приняла во втором чтении бюджет на 2018-2020 годы Депутаты городской Думы поддержали главный финансовый документ Перми на ближайшую трехлетку

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Дмитрий Самойлов

Фото: Константин Долгановский

За принятие бюджета города проголосовали 31 депутат, один высказался против, и ещё один — воздержался.

Между чтениями депутатами, администрацией Перми и КСП в бюджет были внесены 200 поправок. Все предложения рабочая группа по бюджету рассмотрела 7 декабря в ходе одного заседания. Мэр города Дмитрий Самойлов назвал факт того, что за 40 минут депутаты рассмотрели две сотни поправок, «очень высоким показателем совместной работы депутатского корпуса и администрации Перми». По словам председателя пермской гордумы Юрия Уткина, такая быстрота принятия решений говорит о «слаженности работы представителей разных партий и желании идти на компромисс».

В бюджете на 2018-2020 годы социальные расходы составили 63% от общего объема расходов. Дмитрий Самойлов сообщил, что приоритетными расходами можно назвать инвестиции в образование, ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети, а также расселение аварийного жилья.

Юрий Уткин отметил, что инвестиционная часть бюджета составляет порядка 4 млрд руб.

«Это означает, что мы берем на себя обязательства без рывков встретить 300-летие города новыми школами, спортивными площадками и объектами социальной инфраструктуры. К празднику в нашем городе нужно провести очень серьезную «генеральную уборку», — добавил председатель гордумы.

Председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова сообщила, что также была принята поправка, которая касается программы развития частного сектора.

«Это здорово, потому что мы не могли там раньше поставить ни детскую площадку, ни построить спортивную площадку для подростков. И вот сегодня мы не финансово решили вопрос, а уточнили механизм заведения бюджетных средств на территорию частного сектора. И я считаю, что это огромное подспорье для формирования комфортной среды».

Кроме того, по словам Натальи Росляковой, в бюджете были увеличены обязательства по поддержке малоимущих семей и детей с ограниченными возможностями.