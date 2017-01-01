В гордуме Перми появилась фракция «Справедливой России»

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Вероника Куликова

Фото: Константин Долгановский

Таким образом, у всех политических партий, представленных в гордуме Перми, будет зарегистрированная фракция.

Во фракцию «Справедливой России» войдут депутаты Вероника Куликова и Михаил Бесфамильный. Руководителем объединения станет лидер реготделения партии Вероника Куликова. Она сообщила «Новому Компаньону», что в связи с решением пермской гордумы все партии должны были рано или поздно сформировать свои фракции.

«Мы ждали момента, когда смогли бы чётко представить, какие возможности и механизмы предоставлены фракциям в пермской гордуме. На сегодняшний момент могу сказать более чем уверенно, что эти механизмы наконец-то проработаны, и мы с коллегой уже видим в рамках работы фракции конкретные решения по вопросам социально-экономического и политического развития города», — отметила депутат.

Ранее свои объединения зарегистрировали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко».



