Пермский телеканал «ВЕТТА 24» посмотрели 2 млн интернет-телезрителей

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По данным статистики ООО «Винтера.ТВ», на утро 19 декабря 2017 года пермский телеканал «ВЕТТА 24» в приложении ViNTERA.TV посмотрели более 2 млн раз.

По количеству просмотров канала в интернете лидирует Россия, на втором месте Казахстан, на третьем — Украина, за ними следуют Литва, Беларусь и Латвия.

Отметим, «ВЕТТА 24» начала свое круглосуточное вещание в приложении ViNTERA.TV 30 декабря 2016 года. Приложение предназначено для вещания телевизионных каналов качества SD, HD и 3D на все интернет-совместимые устройства: компьютеры, Smart-телевизоры, интернет-ТВ-приставки, мобильные устройства iPhone, iPad и Android.

«Новый компаньон»

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