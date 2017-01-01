Главное внедорожное приключение декабря

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Недавно, 2 и 3 декабря, в нашем дилерском центре прошло грандиозное мероприятие — внедорожный тест-драйв нового Land Rover Discovery — DISCOVERY OFF-ROAD. Чтобы провести захватывающие заезды в условиях реального бездорожья, были специально приглашены профессиональные инструкторы московского Jaguar Land Rover Experience Центра, каждый из которых помог участникам в полной мере раскрыть колоссальный потенциал нового Discovery.

Заезды проходили на шести автомобилях одновременно на специально подготовленной внедорожной трассе с экстремальными спусками и подъемами. Все участники с честью преодолели самые серьёзные препятствия благодаря внушительному технологическому арсеналу мощных внедорожников Land Rover Discovery — системе адаптации к дорожным условиям Terrain Response II, пневматической подвеске и множеству других новшеств.

Опытные инструкторы подробно рассказали обо всех преимуществах и особенностях новой модели, превратив тест-драйв в по-настоящему увлекательное и познавательное приключение.

DISCOVERY OFF-ROAD стал отличной возможностью для отдыха всей семьей, ведь многие участники взяли с собой жен и детей. И конечно, все гости убедились в том, что новый Discovery идеально подходит для российских условий и позволяет водителю чувствовать себя комфортно и в городе, и на любом бездорожье.

За два дня более 100 участников смогли принять участие в тест-драйвах в нашем дилерском центре. Все гости увезли с собой массу незабываемых впечатлений и, конечно, памятные подарки! Посмотрите, как это было, в нашем коротком фильме, а лучше — следите за новостями и приезжайте на тест-драйв в дилерский центр Jaguar Land Rover.

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