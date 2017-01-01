В Перми определена площадка для проведения Стартап Тура

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В краевой столице состоялось совещание по организации межрегионального этапа Open Innovations Startup Tour (Стартап Тур) «Открытые инновации» 6-7 февраля 2018 года. В мероприятии приняла участие делегация фонда «Сколоково».

Во время визита вице-президент по стратегии и инвестициям Фонда «Сколково» Екатерина Иноземцева, программный директор АНО «Сколково Форум» Василий Аузан, руководитель направления организации программных проектов и конкурсных программ технопарка «Сколково» Елизавета Самарцева и директор по работе с партнерами АНО «Сколково Форум» Олег Мосяж презентовали проект деловой и конкурсной программы, а также возможности для бизнеса в рамках Стартап Тура «Открытые инновации».

Со стороны Пермского края в обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов, первый заместитель министра экономического развития Павел Носков, представители министерства образования и науки, высших учебных заведений, бизнеса, предприятий, профессиональных и общественных объединений.

Местом проведения Стартап Тура оргкомитет выбрал «Технопарк Пермь». Также рассматривается возможность проведения части мероприятий на площадке ПАО «ЭР-Телеком Холдинг».

Заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья Алексей Чибисов напомнил, что Пермь выбрана городом проведения межрегионального этапа Сартап Тура не в первый раз: краевая столица в 2014 году уже становилась городом, на площадке которого был проведен Russian Startup Cup. «Стартап Тур дает возможность выйти на ключевые программы поддержки стартапов, такие как акселератор «GenerationS», по итогам которого участники получат много полезных знаний по развитию своих проектов, а также могут стать получателями грантов Фонда «Сколково». Кроме того, межрегиональный этап Стартап Тура позволяет проектам регионального акселератора «Большая разведка» выйти на федеральный», — подчеркнул Алексей Чибисов.

Министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров отметил, что для пермских стартапов межрегиональный этап Стартап Тура, в первую очередь, возможность «упаковать» и перевести продукт в стадию продажи, а также оценить и впоследствии внедрить новые идеи для усовершенствования технологических процессов.

Отметим, Стартап Тур «Открытые инновации» пройдет при поддержке губернатора Пермского края Максима Решетникова, при участии региональных министерства информационного развития и связи и министерства промышленности, предпринимательства и торговли. Перед участниками выступят представители институтов развития и фонда «Сколково», а также успешных стартапов. Они расскажут, что делает государство для поддержки начинающих предпринимателей, как понять, что проект на правильном пути, выбрать верную стратегию его продвижения. Компании смогут представить свои разработки экспертам и инвесторам по трем направлениям: биомедицина, промышленные технологии и IT. Также у них будет возможность получить рекомендации и скорректировать работу над проектом.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края



