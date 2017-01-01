Детский дом культуры им. С. М. Кирова будет передан на баланс Перми

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Глава Перми Дмитрий Самойлов и генеральный директор ФГУП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский договорились о безвозмездной передаче Детского дома культуры им. С. М. Кирова на баланс муниципалитета.

Напомним, в доме культуры работает 5 детских кружков, в которых занимается около 250 детей. Ранее жители высказывали опасение, что Детский дом культуры будет закрыт, так как его содержание является непрофильной деятельностью для завода. Это могло бы лишить детей возможности заниматься творчеством.

— Я поручил создать рабочую группу, которая займется организацией передачи учреждения. Конечно, эта процедура — не быстрая, но мы договорились, что все детские кружки в переходный период будут работать в обычном режиме, дети и их родители могут не волноваться, — подчеркнул глава города.

Отметим, это не первый пример передачи предприятием социальных объектов на баланс муниципалитета. В марте 2016 года, после переговоров, проведенных главой Перми с руководством ФГУП, завод передал городу спорткомплекс «Прикамье». В спорткомплекс входит лыжная база и собственно комплекс спортивных сооружений (баскетбольный зал, легкоатлетический манеж, футбольное поле), всего 18 объектов. Сейчас в спорткомлексе поэтапно проходит реконструкция, в частности, отремонтирован легкоатлетический манеж и зал бокса.

Источник — пресс-служба администрации города Перми