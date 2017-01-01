Березники потратят 600 тыс. рублей на физическую охрану чиновников

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Тендер на оказание услуг физической охраны, объявленный администрацией города Березники, выиграло пермское ООО «Охранное агентство «Корона-Секьюрити Сервис», предложившее наименьшую сумму из всех заявившихся на аукцион пяти охранных агентств — 602,2 тыс. руб.

Максимальная стоимость тендера, указанная администрацией Березников, составляла 797,7 тыс. руб.

При этом в условиях тендера не сказано, кому конкретно будут оказаны «услуги физической охраны». Известно, что безопасность самой администрации обеспечивает местная полиция.