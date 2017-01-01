В Пермской городской думе подвели итоги работы фракции «Единая Россия» за 2017 год

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18 декабря состоялось последнее в этом году заседание фракции «Единая Россия» в Пермской городской думе. Традиционно накануне пленарного заседания депутаты обсудили актуальную повестку, также руководитель фракции Дмитрий Малютин рассказал об итогах работы депутатского объединения за 2017 год.

На сегодня фракция «Единая Россия» является самой многочисленной в Пермской городской Думе: в ее составе 28 депутатов. «Тем не менее, мы поддерживаем плодотворное сотрудничество и конструктивный диалог со всеми фракциями», — подчеркнул Дмитрий Малютин.

Руководитель депутатского объединения напомнил об основных задачах фракции, среди которых — реализация обращений избирателей, а также программных установок и решений руководящих органов «Единой России», партийных проектов.

Дмитрий Малютин рассказал, что 30% от общего числа рассмотренных на собраниях фракции вопросов касались тем местного значения (территория Перми), а также рассмотрение муниципальных программ, информации и отчетов приглашенных лиц, отчетов Контрольно-счётной палаты, вопросы контроля.

Руководитель фракции рассказал о работе в Прикамье федеральных и региональных проектов «Единой России». Председатель Пермской городской думы, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин призвал коллег активнее включиться в реализацию партийных проектов на территории Перми и предложил в следующем году планировать встречи с региональными координаторами проектов партии на собраниях фракции.

Помимо этого, Дмитрий Малютин рассказал о совместных мероприятиях с депутатами-единороссами из Государственной думы, с руководителями регионального отделения партии, в том числе по реализации приоритетных проектов «Единой России» и решений руководящих органов партии. Так, члены фракции обратились к администрации города Перми с предложением об установлении с 2017 года дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде 40% скидки от действующего тарифа на перевозки в общественном транспорте по муниципальным маршрутам. Соответствующая правотворческая инициатива городской администрацией разработана и внесена на рассмотрение в Пермскую городскую думу.

В 2017 году прошли выездные заседания фракции. В июне в Балатовском парке обсуждались вопросы экологии, благоустройства мест массового отдыха, реализации мероприятий по соответствующим муниципальным программам. Отдельное внимание члены фракции уделили состоянию и перспективам развития парка культуры и отдыха «Балатово».

Основная тематика совещания во Дворце культуры им. А. Солдатова в ноябре текущего года — культура города Перми. Совместно с администрацией краевой столицы члены фракции обсудили проблемы и перспективы развития дворца культуры, промежуточные итоги выполнения муниципальной программы «Культура города Перми», отчет Контрольно-счетной палаты об использовании средств на приведение в нормативное состояние имущественного комплекса автономного учреждения культуры.

Также депутаты фракции активно проводят приёмы граждан на площадке региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

В рамках задачи по участию в мероприятиях регионального отделения Партии, связанных с подготовкой и проведением избирательных кампаний всех уровней, члены фракции приняли участие в избирательной кампании кандидата в губернаторы Пермского края от «Единой России» Максима Решетникова.

«Подводя итог, отмечу, что работа фракции мною, как руководителем, оценивается положительно. Тем не менее, мы прикладываем все усилия, чтобы качественно улучшать работу нашей фракции. Надеюсь, что результат нашей деятельности с каждым годом будет только нарастать и улучшаться», — подытожил Дмитрий Малютин.

Источник — региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» Пермского края