ФАС согласовала «Уралхиму» покупку почти 10% акций «Уралкалия»

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Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство производителя минеральных удобрений «Уралхим» о покупке 9,99% «Уралкалия», сообщает ТАСС. Таким образом, доля «Уралхима» составит почти 30% компании.

Чтобы ограничить возможность конкуренции на российских рынках хлористого калия и калийных удобрений, ФАС выдала «Уралхиму» предписание «об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции».

Согласно предписанию, группа «Уралхим» при заключении договоров поставки хлористого калия с «Уралкалием» не должна создавать дискриминационных условий поставки данного товара. Кроме того, «Уралхим» должен будет не менее чем за месяц информировать ФАС о планируемом заключении договоров с «Уралкалием», касающихся деятельности при производстве удобрений с использованием хлористого калия, а также реализации хлористого калия третьим лицам, сообщает информагентство.