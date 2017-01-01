Первыми получателями совместных займов в России станут предприятия из Пермского края

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Региональный фонд развития промышленности стал первым в России, кто заключил трехсторонние договоры о выдаче целевых займов. Соглашение подписали Фонд развития промышленности РФ, Региональный фонд развития промышленности и предприниматели. Первый совместный займ получат АО «Пермский завод «Машиностроитель» и АО «Редуктор-ПМ».

Общий бюджет займов по проектам составил 193,7 млн руб. Средства займов будут направлены на создание новых производств импортозамещающей продукции, а также на модернизацию действующих.

«Промышленные предприятия Пермского края активно использую инструменты финансирования Фонда развития промышленности. Получение совместных займов регионального и федерального фондов осуществляется впервые как на территории региона, так и в России в целом. Такое сотрудничество позволит привлечь в регион дополнительное федеральное финансирование, а также обеспечит создание новых высокопроизводительных рабочих мест», — отметил заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

На средства займа в АО «Пермский завод «Машиностроитель» будет создано производство мотогондолы для перспективного импортозамещающего авиационного двигателя ПД-14. Проект предполагает приобретение современного оборудования, соответствующего принципам наилучших доступных технологий. Бюджет проекта составляет 191,3 млн руб. Из них 93,7 млн руб. — заемные средства, еще 97,5 млн руб. — собственные вложения.

Другой заявитель фонда, АО «Редуктор ПМ», направит целевые средства займа на модернизацию действующего производства нанесения фторопластового и катафорезного покрытия узлов вертолетных редукторов. Получение займа позволит предприятию решить проблему недостаточности финансовых ресурсов, ускорить процесс модернизации и увеличить объемы производства. Сумма займа составила 100 млн руб., еще 226 млн руб. — средства компании, сообщает пресс-служба администрации губернатора.