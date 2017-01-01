Нужна помощь

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Добрые и отзывчивые люди!

Мы долго не решались на это обращение, потому что надеялись на чудо. На то, что это всё происходит не в нашей семье, и что врачи ошиблись… Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Моему мужу Михаилу Гергерту, папе наших троих детей, был поставлен диагноз — МТС с корня языка в л/у шеи справа. Понадобилось дорогостоящее лекарство. Оказалось, мир полон добрых и отзывчивых людей! Огромное им спасибо за быструю помощь! Теперь лекарство выкуплено!

Однако, мы не прекращаем сборы денежных средств — есть надежда, что дальнейшее лечение будет продолжаться в Израиле. Нас готова принять клиника «Хадасса» в г. Иерусалим.

На первоначальную диагностику, первую химию, нахождение в клинике, билеты возможное оперирование понадобится 2 млн руб. А максимальная сумма всего лечения может составить около 5 млн руб.

Просим вас помочь в перечислении денежных средств! Даже маленькая сумма будет важна. Подарите нам надежду на то, чтобы наш любимый папа и муж вернулся живым и здоровым человеком!

Карта Сбербанк 5469490011202849 или: 8(912) 786 84 82 номер привязан к карте

(Гергерт Ксения Николаевна )

С уважением и надеждой

вся семья Гергерт (Пермь, Кировский район)

По первому требованию направляю выписку. Помогите, пожалуйста, кто сколько может!