Высочайший уровень Рождественскому фестивалю задаст маэстро Сладковский и его блистательный оркестр

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Праздничная «Оперетта-гала» откроет IV Международный Рождественский фестиваль Пермской краевой филармонии. Он будет проходить с 23 декабря 2017 года по 14 января 2018 года при поддержке министерства культуры Пермского края.

Миссия этого интернационального форума — представив разнообразие жанров, объединить в одном музыкальном поле два христианских Рождества — католическое и православное, музыку светскую и храмовую.

Участники фестиваля — музыканты из России, Германии, Франции, Беларуси, Венесуэлы.

Открытие фестиваля неожиданно выбивается из привычного академического формата. «Волшебство» начнется 23 декабря в 19.00 в Большом зале филармонии с программы «Оперетта-гала». На сцене — любимец пермяков, Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста РФ Александра Сладковского. Шедевры мировой оперы и оперетты И. Кальмана, И. Штрауса прозвучат в исполнении солистов Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко — Марии Пахарь (сопрано) и Артёма Сафронова (тенор). Ведущий концерта — российский актёр и телеведущий ТК «Россия-Культура» Юлиан Макаров из Москвы.

Напомним, что Пермскую филармонию, ГСО РТ и Александра Витальевича Сладковского связывает многолетняя плодотворная дружба. Прославленный оркестр под управлением маэстро принимал участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, участвовал в фестивале Дениса Мацуева, в большом параде «Симфонических вечеров», благодаря которым пермяки открыли для себя творчество таких выдающихся мастеров сцены, как Вадим Репин, Ольга Бородина, Дарья Зыкова, в премьере симфонической поэмы «Стикс» Г. Канчели с участием пермских коллективов — Уральского камерного хора и хора «Млада», народного артиста СССР Юрия Башмета. И это все — лишь небольшая часть проектов, которые были гениально осуществлены великолепным оркестром совместно с Пермской краевой филармонией.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии



