В Прикамье отсутствует очередь в детские сады Майские указы президента РФ в части дошкольного образования в Пермском крае исполнены

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В Прикамье выполнен указ президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 по обеспечению мест в детсадах. Очередь для детей от 3 до 7 лет отсутствует, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

«Данный указ президента был исполнен в крае в основном за счет строительства и реконструкции зданий детских садов», — отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Повышая доступность дошкольного образования, за 2012—2016 годы в регионе открыто 139 детских садов, создано более 25 тыс. мест для детей дошкольного возраста. В том числе построено 62 детских сада на 7 569 мест, восстановлено 77 ранее закрытых детских садов на 9 233 места, создано за счет принятых мер по эффективному использованию имеющихся площадей дошкольных учреждений 8 273 места.

В 2017 году введено в эксплуатацию еще два детских сада на 455 мест. Кроме того, завершается строительство трёх детских садов на 330 мест.

По словам Раисы Кассиной, в Прикамье также развиты вариативные формы дошкольного образования. Так, в регионе 258 частных детских садов, из них 181 сад получает государственные субсидии, остальные 77 оказывают услуги по присмотру и уходу за ребенком. Помимо частных детских садов в регионе действуют группы кратковременного пребывания в муниципальных детсадах, проект «Выездной воспитатель», детские сады при колледжах и семейное образование. Всего вариативные формы дошкольного образования в Прикамье посещают порядка 12 тыс. детей.

Напомним, бюджетом Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 г. предусмотрено более 700 млн. рублей на строительство 12 детских садов в 11 территориях Прикамья.



